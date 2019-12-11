شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها.. استدامة السلام والأمن والتنمية» بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي.

شارك في الجلسة الأولى على المنصة الرئيسية رؤساء تشاد إدريس ديبي، نيجيريا محمد بخاري، السنغال ماكي سال، النيجر محمدو إيسوفو، جزر القمر غزالي عثمان، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

كان الرئيس السيسي قد افتتح قبل قليل فعاليات النسخة الأولى من المنتدى بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول الأفريقية وعدد من كبار المسؤولين بالمنظمات الدولية.

حضر المنتدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.