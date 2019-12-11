شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث تعزيز التعاون مع وفد فيتنامي (تفاصيل اللقاء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، فام مينه شينة، عضو الحزب الشيوعي الفيتنامي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم 10 محافظين، بحضور سفير فيتنام بالقاهرة، تران ثانه كونج، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد «شعراوى» اهتمامه بتطوير التعاون مع الجانب الفيتنامي في مجالات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة والإستفادة من التجربة الفيتنامية الناجحة في دفع عملية الاقتصاد المحلى والتنمية بالمحافظات المصرية، خاصة إنشاء المناطق الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا للشركات العالمية.

وأشاد الوزير بالتقدم الكبير الذي حققته فيتنام على الصعيد الاقتصادي والتنموي من خلال تجربة التحديث التي بدأتها منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو ما يعد نموذجاً يحتذى به من جانب الدول النامية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات وعلى رأسها تجربة اللامركزية وتوفير فرص عمل والتدريب والتأهيل للكوادر المحلية وذلك في ضوء التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر وفيتنام والزيارات المبتادلة بين رئيسي الدولتين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دعم العلاقات بين البلدين خاصة في مجال الإدارة المحلية وتبادل الخبرات المتميزة وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات المصرية للتعاون المشترك والاستفادة من خبرات فيتنام خاصة في مجال المزارع السمكية والصوب الزراعية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول تفعيل اتفاقية التآخي بين محافظة الأقصر وإحدى المدن الفيتنامية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين وتوقيع اتفاقيات تآخي بين المحافظات والمدن المصرية ونظيرتها في فيتنام خاصة القاهرة وهانوي.

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وأوضح «شعراوى» أنه تم خلال اللقاء أيضاً استعراض استراتيجيات التنمية بين مصر وفيتنام والتحديات التي تواجه عمليات التنمية وآليات التغلب عليها لضمان تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة والحد من الفجوات التنموية في المحافظات المصرية والبلديات الفيتنامية بهدف دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء جهود رئيس الجمهورية في دعم تمكين الشباب والمرأة وتحقيق نقلة نوعية في عمليات التنمية الشاملة وضخ دماء جديدة بالمحافظات للتعامل مع التحديات المستقبلية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بملفى الصحة والتعليم والتنمية المستدامة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات والوزارات.

ولفت إلى حركة المحافظين الأخيرة والتي شملت 16 محافظاً و23 نائباً بينهم 7 سيدات والتي تم تعينيهم مؤخراً، مؤكداً اهتمام الدولة بشكل فعال وحقيقي بتمكين الشباب في شغل المناصب الهامة وايمانها بقدراتهم وامكانياتهم وحرصها على منح الشباب أكبر فرصة في بناء الوطن. كما بحث اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص دعم تواجد فيتنام في القارة الأفريقية في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019، وكذا دعم الجانب الفيتنامى لتعزيز تعاون مصر ودول جنوب شرق آسيا، خاصة بعد توقيع القاهرة على معاهدة الصداقة والتعاون مع منظمة «الآسيان».

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يستقبل فام مينه شينة عضو الحزب الشيوعي الفيتنامي و 10 محافظين وسفير فيتنام بالقاهرة تران ثانه كونج

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يستقبل فام مينه شينة عضو الحزب الشيوعي الفيتنامي و 10 محافظين وسفير فيتنام بالقاهرة تران ثانه كونج

من جانبه، أشار رئيس الوفد الفيتنامي إلى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين في جميع المجالات الاقتصادية خاصة في ظل الخبرات الفنية لفيتنام في مجال تطبيق العلوم والتكنولوجيا الجديدة والأنشطة الصديقة للبيئة وتنمية مصايد الأسماك وزراعة الأرز ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين القاهرة وهانوي ومعالجة الخلل القائم بالميزان التجارى ليصل إلى مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى اهتمام فيتنام باستيراد عدد من المنتجات المصرية خاصة منتجات الصناعات الكيماوية والقطن والأدوية.

وأكد المسؤول الفيتنامى أن بلاده تولى اهتماما خاصا بتعزيز العلاقة مع مصر، لاسيما وأن مصر تحظى باحترام وحب جموع الشعب الفيتنامي وتقترن في اذهانهم بموطن الحضارة والثقافة الإنسانية.

ومن جانبه، أكد سفير فيتنام بالقاهرة عمق العلاقات المصرية الفيتنامية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن تاريخ هذه العلاقات يمتد لأكثر من 55 عاماً، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 471 مليون دولار في نهاية 2018، وتطلع إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفتح الأسواق الفتنامية أمام الصادرات المصرية.