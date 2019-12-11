شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «نصر» مع وفد أمريكي لضح استثمارات جديدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأربعاء، وفد من نواب سابقين من الكونجرس الأمريكى، يضم دانا رورباخر، النائب الجمهوري السابق بالكونجرس، والرئيس السابق لمجموعة اصدقاء مصر بالكونجرس، بول بهرند، نائب سابق بالكونجرس، بحضور شريهان بخيت، معاون الوزير.

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وبحث الاجتماع، ضخ استثمارات أمريكية جديدة في مصر، والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، حيث أكد الرئيس السابق لمجموعة أصدقاء مصر بالمجلس، حرصه على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في الخارج، وجذب شركات امريكية للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن عدد من الشركات الامريكية تعتزم الاستثمار في مصر في مجالى التشييد والبناء وصناعة البلاستيك من خلال بناء مصانع لإنتاج مواد البناء، والبلاستيك، صديقة للبيئة وقليلة التكلفة، والدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص في مصر.

وأكدت الوزير على قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذي يقوم به نواب الكونجرس سواء الحاليين أو السابقين في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وذات القيمة المضافة، وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وأعرب الوفد الأمريكي عن حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة، التي نفذتها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بالمشروعات القومية الكبرى والتي تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا.