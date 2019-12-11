شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في «منتدى أسوان»: شعوبنا تستحق السلام والأمن والرفاهية كباقي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمشاركة قادة وزعماء دول القارة الأفريقية وعدد من مسئولي المنظمات الدولية.

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وأكد السيسي في كلمته الترحيب بالجميع بمناسبة تدشين الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشددًا على هذا المحفل الذي انطلق من مدينة أسوان، جسر مصر الجنوبي إلى قارتها، ومعبر النيل الخالد الذي يتدفق بالحياة من قلب أفريقيا إلى شرايين أبناء مصر كرباط أبدي يجسد الأخوة، ويؤكد وحدة المصير، وتمتزج فيه آمال شعوبنا الأفريقية.

وأكد السيسي أنه «ليس هناك أنسب من الوقت الراهن كي نجتمع فيه معاً في إطار هذا المنتدى، لبحث التحديات التي تواجهنا في أفريقيا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من تفشي وباء الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر»، مشيرًا إلى أن أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية».

وشدد الرئيس السيسي على أنه «في خضم تلك المواجهات، نجد لزاماً علينا أن نتعامل أيضاً بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ، الذي فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية.. كل ذلك في الوقت الذي ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية، وأنها جديرة بأن تنعم بهذه الحقوق كباقي شعوب العالم».