شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا من جنسيات مختلفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح الأربعاء، السفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال» قادمة من اليونان وعلى متنها 749 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 401 فرد.

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كان في استقبال السفينة «celestyel crystal» بمحطة الركاب البحرية، الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسؤولو وقيادات الميناء.

ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين إنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف، مضيفا أنه جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.

يشار إلى أن هذه هي الرحلة الثانية للسفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال» خلال هذه الشهر ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎

ميناء الإسكندرية يستقبل 750 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة‎