شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا بمنتدى أسوان: التغير المناخى أحد أسباب النزاعات داخل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس النيجيرى محمد بخاري، إلى توفير وسائل المواصلات والتواصل المختلفة بين دول القارة لتسهيل انتقال السلع والأشخاص بين دول أفريقيا، مشددًا على أهمية منع هجرة الشباب للاستفادة الوطنية من قدراتهم.

وقال "بخاري" خلال فعاليات منتدى اسوان للتنمية، يجب إعطاء أولوية كبرى لتعزيز البنية والحوكمة بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية التركيز على منع النزاعات لتسببها فى آثار سلبية بالغة على شعوب القارة.

وحذر الرئيس النيجيرى من ظاهرة التغير المناخى، متهمًا الأخيرة بالتسبب فى النزاعات القائمة بين دول القارة، متابعًا: "نحتاج إلى إسكات البنادق والحد من ظاهرة التغير المناخى الذى يؤثر علينا بشكل كبير".

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وكشف رئيس نيجيريا عن آلية للسماح بدخول أبناء القارة الأفريقية بسهولة ويسر، مبينا حصول بلاده على مساعدات خارجية للقضاء على منظمة "بوكو حرام" الإرهابية.

وحث "بخاري" دول القارة إلى بناء القدرات الأفريقية والاستثمار فى التعليم، مختتما كلمته بقوله: "أفريقيا تحتاج للاستثمار فى مجال التعليم وبناء القدرات".