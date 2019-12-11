شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة: التنمية المستدامة بأفريقيا تواجه تحديات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنها تتقدم بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقي لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، موضحا أن المنتدى يتطرق إلى أفريقيا التى نرغب فيها بالإضافة إلى أجندة أفريقيا 2063.

وأضافت أمينة محمد خلال كلمتها فى الجلسة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أجندة أفريقيا 2063 تهدف إلى قارة أفريقية جديدة من خلال أن يكون لها قوة ديناميكية فى المجتمع الدولى، لافتا إلى أن هذه الأجندة تهدف إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان من خلال هوية محددة للقارة الأفريقية.

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وأشار نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أفريقيا تحتل نصف الدول النامية فى العالم، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة فى أفريقيا تواجه العديد من التحديات الصعبة مثل الإرهاب وغيرها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور عدد من القادة الأفارقة.