فيديو.. حريق داخل شقة سكنية بوسط البلد.. والإطفاء تسيطر على النيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع داخل حريق شقة سكنية بعقار فى شارع عدلى بوسط البلد، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى وسط البلد، قرب المعبد اليهودى، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

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