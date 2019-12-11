شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح فعاليات منتدى أسوان للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لافتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة. ويستمر المنتدي لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019. ومن المقرر أن يلتقط الرئيس السيسى والضيوف صورة تذكارية قبيل افتتاح المنتدي، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن كلمة للرئيس السيسى، يعقبها عدد من الجلسات المهمة. Advertisements

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