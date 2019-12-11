شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: فرص هائلة للتنمية فى أفريقيا..ومبادرة إسكات البنادق مهمة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، على أهمية التنمية المستدامة والشاملة للقارة الأفريقية، ومواجهة الأزمات المنتشرة فى المجتمعات الأفريقية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بمنتدى أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن مبادرة إسكات البنادق فى أفريقيا بحلول عام 2020 مهمة للغاية، مشددا على أهمية مشاركة المرأة والشباب فى التنمية.

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وأكد "جوتيريش" أن أفريقيا لديها النشاط والفرص الكبيرة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المبنى على الاحترام المتبادل والمناقشات البناءة بين القارة والمنظمة الدولية.