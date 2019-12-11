شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نحتاج لإعادة إحياء وتفعيل سياستنا القارية لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سوف تكون بناءة ومثمرة وتسهم فى دعم جهود السلام والتنمية المستدامة، والتى هى هدف وحق لدول القارة الأفريقية كافة لكى تتبوأ المكانة التى تستحقها بين دول العالم.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية الأفريقية، أن الجهود الأفريقية تحتاج إلى إعادة إحياء تفعيل سياستنا القارية الأفريقية الإطارية لإعادة الأعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات وترجمتها إلى خطط تنفيذية تحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس وتساعد على بناء قدرات مؤسساتها كى تقوم بمهامها وتسهم فى التئام جروح مجتمعاتها.

وطالب الرئيس السيسى، بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، والذى نهدف لأن يكون منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات تراعى خصوصية كل دولة وتحمى حقها فى ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية.