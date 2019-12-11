فيديو.. زحام مرورى أمام حديقة الأورمان وجامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط جامعة القاهرة وحديقة الأورمان، منذ قليل، زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال فى الاتجاه القادم من الجيزة وحتى شارع أحمد زويل. فيما انتشر رجال المرور على طول الشوارع للعمل على تيسير حركة السير وسحب الكثافات المرورية. وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز سيولة نسبية فى حركة السير فى الاتجاهين، بينما شهد مطلع كوبرى الدقى المعدنى تكدس مرورى فى مطلع الكوبرى فى الاتجاه القادم من إشارة حديقة الأورمان وفى اتجاه كوبرى اكتوبر.

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