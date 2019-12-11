شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى صباح اليوم الأربعاء، فرع جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية التى تستضيفها جلوبال داخل العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتشغيل الجامعة.

وعقب انتهاء افتتاح الجامعة، أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى جولة تفقدية داخل قمر الجامعة، حيث تفقد معامل الجامعة والفصول الدراسية.

وكانت مؤسسة جلوبال للتعليم ومقرها العاصمة الإدارية، أعلنت تعيين الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق السابق، رئيسا أكاديميا لفرع جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية التى تستضيفها جلوبال داخل العاصمة.

جدير بالذكر، أن جامعة هيرتفورد شاير تأسست سنة 1948 وتم اختيارها كواحدة من 25 جامعة تقنية في المملكة المتحدة في عام 1959، وتمتلك الجامعة شبكة عالمية تضم أكثر من 165000 خريج، ولديها 812 من أعضاء هيئة التدريس، ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 235 مليون جنيه إسترليني، والجامعة عضو في اتحاد الجامعات البريطانية ورابطة الجامعات الأوروبية.

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كما أن الجامعة لديها تصنيف عالمي، فقد حصلت على الترتيب رقم 301 في الآداب والعلوم الإنسانية، وفي عام 2012 تم تصنيفها بين 350 – 301 وفقا لتصنيفات تايمز للتعليم العالي العالمي، كما تم تصنيف أكثر من 55% من أبحاث الجامعة على أنها رائدة على مستوى العالم، وممتازة على المستوى الدولي في إطار التميز البحثي لحكومة المملكة المتحدة لعام 2014 ، وحققت 57% من الأبحاث المقدمة من الجامعة 4 أو 3 نجوم.

ومن ناحية أخرى، فإن مؤسسة جلوبال للتعليم، هي مؤسسة جامعية، مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك رؤية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم والبحث العلمي، من خلال استضافة فروع لجامعات أجنبية ذات قيمة علمية عالمية، وتستهدف أن تكون واحدة من أكبر الكيانات في الشرق الأوسط، التي تضم فروعًا لجامعات أجنبية في مختلف المجالات، التي تتناسب مع سوق العمل، وتمثل إضافة للتعليم وريادة الأعمال في مصر.