شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الشرقية يتضررون من عشوائية تقنين أراضي الدولة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرر أهالي منطقة الشروق، التابعة لقصاصين الشرق بمركز الحسينية بالشرقية، من ارتفاع قيمة التقنين أو التمليك لمنازلهم وأراضيهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين، والتى وصل سعر تقنين الفدان فيها إلى 150 ألف جنيه، طبقا لقرار اللجنة المقدرة للأثمان ضمن أراضي وضع اليد، وسط مطالبات واستغاثات وشكاوى عدة تقدموا بها للمسؤولين والحكومة ورئيسها ورئيس البرلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لمراجعة تلك الأسعار وإعادة تشكيل لجان التقنين والنزول للمعاينة على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار حالة ووضع الفلاحين الذين يعانون الأمرين في هذه المنطقة، أسوة بالأراضي التابعة لمحافظة الإسماعيلية المجاورة لهم.

يقول ولاء البحراوي، أحد الأهالي، إن المنطقة تبدأ حدودها من مفارق شرطة الصالحية القديمة، وحتى حدودنا مع محافظة الإسماعيلية المجاورة، في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان أغلبها أراضي زراعية وضع يد، وأن تلك الأراضي كانت في الأساس عبارة عن برك ومستنقعات، وتوافد إليها المواطنون من المراكز المجاورة منذ أكثر من عشرين عاما، وقاموا بردمها واستصلاح أجزاء كبيرة منها، ولا يزال عدد كبير من المواطنين يعانون من ملوحة الأرض، فضلا عن ندرة مياه الري واللجوء للمياه الارتوازية، الأمر الذي أثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن المنطقة تعاني من نقص في الخدمات والمرافق العامة، من مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والطرق متهالكة دون اهتمام أو رعاية، وعلى الرغم من بذلهم جهدا كبيرا وإنفاق أموال كثيرة لاستصلاح تلك الأراضي، التي كانت شبه معدومة وتعميرها وزراعتها حتى يقتاتوا منها هم وأسرهم، إلا أن المحافظة تطالبهم بسداد مبالغ مالية تقدر بـ 150 ألف جنيه للفدان، لتقنين أوضاع تلك الأراضي والمنازل التي هي معظمها مقامة بالطوب الأبيض، ومعروشة بالخشب والسدة وأشبه بالعشش، الأمر الذي معه لا يتمكن الأهالي من سداد تلك المبالغ في ظل الأعباء المعيشية الصعبة وضعف الإمكانيات.

وأضاف أن التقنين يتم بطرق عشوائية، من داخل مكاتب المسؤولين بالأملاك والمحافظة دون النزول على أرض الواقع، وعمل المعاينات اللازمة، متسائلا: كيف يتم سداد هذه المبالغ الضخمة لتمليك أراضيهم، علما بأن التمليك كان مغلقا في الشرقية منذ 10 سنوات على حد قوله، وسبق أن تقدموا بطلبات لأملاك الشرقية لتقنين أراضيهم دون جدوى، حتى فوجئوا بإعادة فتحها مرة أخرى وبهذه المبالغ الكبيرة التي لا تتناسب مع طبيعة الأراضي والخدمات المؤداة لها، لافتا إلى أن أراضي محافظة الإسماعيلية المجاورة للمنطقة التي يقيمون بها الحد في الحد لم يغلق فيها التقنين، وبأسعار زهيدة مقارنة بأسعار الأراضي التابعة لمحافظة الشرقية، حتى وصل سعر تقنين الفدان الواحد في أراضي محافظة الإسماعيلية إلى 18 ألف جنيه، مطالبا بتشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء للمعاينة على الطبيعة، للتأكد من صحة ما ذكر لصالح الوطن والمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار حالة ووضع الفلاحين الذين يعانون الأمرين في هذه المنطقة، أسوة بالأراضي التابعة لمحافظة الإسماعيلية المجاورة لهم، وضرورة توفير الخدمات والمرافق العامة من أجل حياة كريمة لمواطني تلك المنطقة المنسية والمحرومة من الخدمات.

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ومن جانبه، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة والري بالهيئة العليا للوفد، خلال لقائه بأهالي المنطقة الجمعة الماضي، إن الدولة والمحافظة واللجنة المقدرة للأثمان ضمن واضعي اليد قدرتها بمبلغ 150 ألف جنيه للفدان في تلك المنطقة، في حين أن أحد المواطنين يمتلك قطعتين أحدهما تابعة لمحافظة الشرقية، والأخرى تابعة لمحافظة الإسماعيلية، ورغم أنه القطعتين يقعان في ذات الحوض إلا أن ذلك المواطن قام بدفع مبلغ 70 ألف جنيه لأرض الإسماعيلية، ومطالب بدفع مبلغ 150 ألف جنيه لقطعة الأرض بمحافظة الشرقية، مؤكدا على أنه تقدم بطلب إحاطة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة تلك القضية، بحضور أعضاء اللجنة التي قدرت الأراضي في محافظة الشرقية، برئاسة اللواء حسن الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية، وأوصي البرلمان بإرسال لجنة بالتنسيق مع المحافظة لإعادة النظر في تسعير الأرض مرة أخرى أسوة بمثيلاتها في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف «تمراز» أن المنطقة والبالغ مساحتها 50 ألف فدان، تواجه العديد من المشكلات منها الطريق الترابي المتهالك والمظلم، والخدمات الصحية والتعليم مما يؤثر بالسلب على المجتمع الذي يقيم بتلك المنطقة، مؤكدا على أنه تم السعي في هذا الشأن والتوصل لتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة عليها وهي متوقفة الأن على الاعتماد المالي، ولفت إلى أن المنطقة كانت غير مأهولة بالسكان وأصبحت عامرة وتم تشجيرها وزراعتها وتحولت إلى بساتين ومساحات خضراء، إلا أن قاطنيها فوجئوا بأن سعر تقنين الفدان وصل إلى 150 ألف جنيه، في حين لم يتم النظر إلى الأرض المجاورة لها والتي هي عبارة عن برك ومستنقعات يتوسطها أشجار الهيش، في الوقت الذي سعي فيه الفلاح وبذل جهدا كبيرا وأنفق عليها كل ما يملك لإحياء تلك المنطقة .

واستطرد قائلا إن الفلاح يعاني الأمرين، فهو الذي يسعى جاهدا للنهوض بالزراعة والاقتصاد المصري، ودائما ما يساند الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يطالب بأي مطالب فئوية سوى الاهتمام بالزراعة وتقديم الدعم الكافي، وإعلان سعر المحصول قبل موسم الزراعة مع توفير مستلزمات الإنتاج طبقا لنص المادة 29 من الدستور، لافتا إلا أنه يرى أن الحكومة هي من تصدر المشاكل لرئيس الجمهورية، الذي يسير بخطى سريعة لدفع عجلة البناء والتنمية، في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاح لمساندة الحكومة ومن يحنو عليه ويرعى مصالحه، ويمد له يد العون للمساهمة في النمو الاقتصادي، مؤكدا على أنه استمع لمشاكل المواطنين لأخذها في الاعتبار وعرضها على اللجان المختصة بمجلس النواب لإحداث طفرة والمساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة أن تضع الفلاح في بؤرة أعينها لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي، وأنه لابد وأن يكون هناك رؤية واضحة من وزارات الزراعة والري والتموين، والاستثمار والتنمية المحلية للنهوض بالفلاح المصري في كل المجالات حتى ينهض الاقتصاد المصري، متسائلا: لماذا لم يكن لأبناء الفلاحين مكانا في مؤتمرات الشباب الرئاسية، حتى يتحدثوا عن مشاكل الفلاح، مطالبا القائمين بإعداد تلك المؤتمرات بأن يكون لأبناء الفلاحين نصيب في حضور المؤتمرات الرئاسية، لنقل الصورة الحقيقية للفلاح المصري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع مصالح المواطن المصري نصب عينيه.

فيما أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه على الأهالي المتضررين من سعر التقنين، التقدم بطلبات تظلم للجنة التظلمات بإدارة الأملاك، وتحديد السعر المناسب للدفع ليتم فحص شكواهم، وإعادة تسعير الأرض ومن ثم التخفيض طبقا للوائح والقوانين.

عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مع الأهالي منطقة الحسينية بالشرقية

عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مع الأهالي منطقة الحسينية بالشرقية

أراضي منطقة الشروق بالحسينية بالشرقية

أراضي منطقة الشروق بالحسينية بالشرقية