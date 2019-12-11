شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة 12800م2 على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالثغر في الإسكندرية من إزالة تعديات بمساحة 12800م2 على أراضي أملاك الدولة بحرم السكة الحديد بنطاق حى شرق، وذلك في إطار التوصيات الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وشن حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة مشتركة بمشاركة جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المتعدين على حرم السكة الحديد بمحطة النزهة القديمة (شارع السادات)، حيث تمت إزالة وتطهير 12800 متر مربع من التعديات، والتي شملت مجموعة من المحال جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية وبدون تراخيص. وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوي الجمهورية.

وأضاف «الشريف»، في تصريح له: «لن نترك متراً متعدى عليه من مخالف، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات»، موجهًا رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية