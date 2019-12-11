شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: إعطاء المرأة والشباب المكانة المستحقة يساعد في تحقيق الغد الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامة» يعتبر فرصة للحديث عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وشدد خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للمنتدى على ضرورة تضافر الجهود الدولية بين القادة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في مختلف المجالات. وأشار الرئيس إلى أن أفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب، قائلاً: «إن تحقيق السلام والاستقرار بأفريقيا هو السبيل الأمثل».

وقال الرئيس إن إعطاء المرأة والشباب المكانة المستحقة يساعد فى تحقيق الواقع والغد الأفضل، وشدد السيسي على تعزيز قدرات الدول والحكومات على كامل أراضيها، كما يجب إعادة تفعيل سياسة القارة الأفريقية الإطارية وبناء قدرات المؤسسات.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، النسخة الأولي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة، ويستمر المنتدي لمدة يومين، والذي يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.