شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء دول وحكومات إفريقيا قبيل منتدى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم التقاط صورة تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء دول وحكومات والمسؤولين الأفارقة قبيل انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان الذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من زعماء الدول الأفارقة.

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ويستهدف المنتدى تعزيز السلام والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد قال- في تصريحات صحفية- إن مشاركة عدد من الزعماء وكبار المسؤولين الأفارقة بالمنتدى تعكس التقدير الكبير الذي تحظى به جهود الرئيس السيسى والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتسوية النزاعات بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن منتدى أسوان يشكل منصة مواتية لتبادل الآراء بشأن استراتيجيات التنمية المستدامة، أمن الطاقة، بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة، سبل تدعيم مبادرة إسكات البنادق بالقارة الإفريقية، الحفاظ على الدولة الوطنية وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بإفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.