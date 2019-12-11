شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بمحطة عبده باشا .. وانتظام «المترو» بعد 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل بمحطة الكهرباء أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وعلى الفور تم الانتهاء من العطل بتأخير استغرق ١٠ دقائق. مؤكداً عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في الاتجاهين بالخط الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل مفاجئ بمحطة عبده باشا .. وانتظام «المترو» بعد 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.