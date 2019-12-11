شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم إعدام مغتصب «طفلة البامبرز» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية إن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة، حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود، 35 سنة، عاطل، والمدان باغتصاب الطفلة جنا والبالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته.

كان مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارًا ببلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير «نهى»، 29 عاما، ربة منزل، محضرا تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عاما، عاطلا، بالتعدي جنسيا على ابنتها «جنا» التي لم يكن عمرها يتجاوز العامين، مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ونقلت على إثره إلى المستشفى، في 24 مارس 2016 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته للجنايات أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته محكمة النقض.

وترجع الواقعة إلى 24 من شهر مارس 2016، وذلك عندما تقدمت والدة الطفلة جنا ببلاغ تتهم فيه المتهم بخطف ابنتها من الشارع من أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله، وترك الطفلة لأمه وفر هارباً، وأخذتها أمها بصحبة جيرانها من منزل الجاني تنزف دماً ونقلتها للمستشفى للعلاج، وهي الوقائع التي اعترف بها المتهم أمام النيابة.