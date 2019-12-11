شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة مبادرة دعم صحة المرأة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم «صحة المرأة» في محافظة شمال سيناء، وذلك لليوم الخامس على التوالي ضمن محافظات المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أنه يتم تنفيذ المبادرة في مختلف نقاط الفحص في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز تنظيم الأسرة.. مشيرا إلى قيام فريق الإشراف ومديرى الإدارات الصحية بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية وأماكن ونقاط تنفيذ المبادرة لمتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات ومتابعة حل أى مشكلة في الحال، وأن جميع الفرق الطبية تقوم بدورها في تيسير الإجراءات للكشف والفحص الطبى وتوجيه المفحوصات إلى استكمال باقى الإجراءات للتأكد من سلامتهن أو كيفية العلاج في حالات الإصابة.

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ومن جانبها.. أكدت الدكتورة انتصار سرى، مدير الرعاية الصحية ومنسق عام المبادرة، على انتظام وحسن سير عمل المبادرة بالتنسيق الكامل مع الإدارات الصحية وأطقم الإشراف والعمل وكافة الجهات المعاونة من أجل إنجاح المبادرة وتحقيق هدفها.

وأضاف الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحى، أن الجهود متواصلة من جانب الإدارة بالتنسيق مع إدارات: الطب الوقائى وتنظيم الأسرة والرائدات الريفيات والإدارات الصحية من أجل حث وإرشاد المستهدفات من المبادرة للتوجه إلى أماكن الكشف والفحص الطبى واستكمال الإجراءات لإنجاح المبادرة.

ومن جهته.. أعلن فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى، عن استمرار فرق التوعية في عقد الندوات في المدارس الثانوية للبنات وأماكن التجمعات للتأكيد على أهمية المبادرة وتحديد أماكن ونقاط الكشف والفحص الطبى وحث مستهدفات المبادرة على التوجه إلى أقرب نقطة فحص للكشف والاطمئنان.. مؤكدا استمرار تنفيذ المبادرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية.

ومما يذكر أنه يوجد في شمال سيناء عدد 43 فريقا طبيا موزعين على مختلف النقاط في المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة إلى جانب جامعتى العريش وسيناء، وذلك بهدف: الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة في عمر الإنجاب، وأن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدى وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.. حيث تستهدف المبادرة 132 ألفا و761 سيدة وفتاة في محافظة شمال سيناء.