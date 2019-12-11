شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الشائعات بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز النيل للإعلام بمدينة الزقازيق، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول دور الإعلام في مواجهة الشائعات، وذلك بحضور الإعلامي السعودي حمود الرويس والإعلامية حياة عبدون، بحضور عدد من إخصائي الصحافة والإعلام بمديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وديوان عام المحافظة.

أدارت الندوة شيرين أبوسمرة إخصائي الإعلام بالمركز، مؤكدة على أن هذه الندوات تأتي في إطار الدور الحيوى لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والذي يمثل أحد جناحى الهيئة للثقيف ورفع وعى المواطن وحثه على تحمل المسؤولية في رفع شأن الوطن.

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من جانبه تحدث الإعلامى السعودى حمود الرويس قائلا أنا عاشق للشرقية منذ أكثر من ٣٥ عاما أسافر منها وإليها ولم أغب عنها منذ عام ١٩٩٢ «فمصر تمثل قلب العالم العربي ولا نتأثر أبدا بأى شائعات مغرضة تطلقها منابر الإعلام المغرض على مصر، لافتا إلى أنه في خلال عام استطاعت مصر أن تجمع الأشقاء العرب على مائدة واحدة، فهذه هي مصر التي كما هي دائما على مر التاريخ، مستطردا حديثه أن مصر استطاعت بعد عام ٢٠١٣ تحديدا أن تتعافي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فارضة على العالم احترامها، وأن المؤسسة العسكرية المصرية هي سبب ثبات الدولة المصرية، وأن الجميع يستشعر بارتياح وطمأنينة عندما يتأمل وجود الجيش المصري.

وأضاف كنت متواجدا في مركز فاقوس وقت ثورة ٢٠١١ وعشت لحظات خوف وقلق كباقي المصريين، وقمت بتعيين حارس على سيارتى، وبمجرد نزول الجيش المصري للشارع شعرت بالطمأنينة والارتياح والأمان، فمصر قوة اقتصادية لا يستهان بها ودخلت السباق النووى والسباق التكنولوجى، وعندما اضطربت أحوال إخواننا في العراق احتضنتهم مصر، وكذلك سوريا واليمن والسودان، فمصر هي قلب الوطن العربي الحاضن للشعوب العربية، مختتما حديثه أن مصر هي قدرنا ونحن العرب قدرها لا مفر وستظل مصر والمملكة العربية السعودية في ترابط ما دام هناك تفاهم بين القيادتين السياسيتين.

فيما أوضحت الإعلامية حياة عبدون بأنها تقدمت في عام ٢٠٠٩ بفكرة برنامج بعنوان «فكرة ولا اإشاعة» وكان وزير الإعلام وقتها أنس الفقي قال لي إنتى عاوزه تعملى إشاعات قلت له لا أنا عاوزه أخلق أفكار أحارب بها حروب الجيل الرابع.. ليأتى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢٠١٨ موجها بضرورة محاربة الشائعات، والتى تعد أحد أهم أسباب الانقسامات الموجودة في بعض الدول العربية.