شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي «أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية»، «إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات»، و«نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن».. بالإضافة إلى جلسة بعنوان «لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟»، فضلا عن جلسة «بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية».

فيما تتناول فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان «تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية»، إلى جانب جلسة بعنوان «أمن الطاقة في أفريقيا»، و«دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام»، فضلا عن جلسة بعنوان «تمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات: ليست التنمية بصيغتها المعتادة».

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ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، فضلا عن ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة لتشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بأفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.

يأتي انعقاد المنتدى اتساقا مع رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في أفريقيا والتي تركز على التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، إيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، تعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.

حضر المنتدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان السيسي دعا في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي عن إطلاق المنتدى ووجه الدعوة للمشاركين في المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية ومن المقرر أن يلتقط الرئيس السيسى والضيوف صورة تذكارية قبيل افتتاح المنتدي، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن كلمة للرئيس السيسى، يعقبها عدد من الجلسات المهمة ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن في منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية.