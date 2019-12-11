الرئيس السيسى: منتدى أسوان محفل أفريقى فريد ومنصة إقليمية للحوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية الأفريقية محفل أفريقى فريد ويمثل منصة إقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، لافتا إلى أن أعمال المنتدى سوف تدعم مساعى القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الأفريقية بشكل شامل ودائم بالتوازى بين تحقيق التكامل بين هذه البنية وتحقيق جهود التنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن يكون المنتدى أفريقيا فى كل تفاصيله سواء من حيث الفكرة أو عملية الإعداد الموضوعى والتنظيمى أو برنامج العمل والجلسات، موضحا أن المنتدى يعبر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم ويجسد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الأفريقى.
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