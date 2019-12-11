شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح منتدى أسوان للسلام اليوم وسط حضور أفريقى بارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأربعاء، النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الأفريقي)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدي لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي عن إطلاق المنتدى، ووجه الدعوة للمشاركين فى المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية.

ومن المقرر أن يلتقط الرئيس السيسى والضيوف صورة تذكارية قبيل افتتاح المنتدي، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن كلمة للرئيس السيسى، يعقبها عدد من الجلسات المهمة.

ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية .

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ومن المقرر أيضاً، أن يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية علي هامش المنتدي، في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي، وأيضاً لتعزيز للتعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.

وفي اليوم التالى (الخميس)، يتناول المنتدي موضوعات تعزيز دور المرأة فى تحقيق السلام والأمن والتنمية، النزوح القسرى فى أفريقيا، وتعزيز شراكة أفريقيا مع العالم، وأمن الطاقة فى أفريقيا، ودور التمويل الرقمى والشمول المالى فى استدامة التنمية والسلام، وتمويل التعافى الاقتصادى بعد النزاعات، ويتم خلال الجلسة الختامية للمنتدى إطلاق "إعلان أسوان".

ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة هو تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشاريع التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر.

في سياق متصل، أتمت محافظة أسوان استعداداتها لانعقاد المنتدي، حيث تم توفير فرق عمل لاصطحاب الضيوف من مطار أسوان وحتي أماكن إقامتهم، إضافة إلي توفير اللوجيستيات، كما تشهد المحافظة انتشاراً أمنياً لخروج المنتدي بالشكل اللائق.