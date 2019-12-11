شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مبادرة إسكات البنادق تهدف للقضاء على نزاعات أفريقيا بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى التعامل بمسئولية مع التبعات السلبية لتغير المناخ الذى فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، مشددا فى الوقت ذاته على أن ذلك جاء فى الوقت الذى ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هى حقوق إنسانية وهى جديرة أن تنعم بهذه الحقوق كباقى شعوب العالم.

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وقال الرئيس السيسي خلا لكلمته بمنتدى أسوان للتنمية، إن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب منا تضافر كافة الجهود استنادا إلى المبدأ الأفريقى الراسخ وهو "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".

وتابع الرئيس:" لقد كان إدراكنا لهذا المبدأ دافعا قويا للقادة الأفارقة للسعي إلى صياغة قدرة واستراتيجيات محددة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى مختلف المجالات، فمن خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجحت أفريقيا فى صياغة أجندة التنمية 2063 التى تلبى أهدافها احتياجات أبناء القارة، كما اعتمد الاتحاد الأفريقى مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020 التى تهدف إلى القضاء على كافة الصراعات والنزاعات فى القارة مع حلول عام 2020 من خلال إعداد اطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم فى إعادة الاعمار والتنمية فى فترة ما بعد انتهاء الصراع.