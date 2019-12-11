"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

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وقالت وزارة الصحة والسكان: يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية بداية من سن 6 شهور ويتحدد عدد الجرعات وحجمها بناءً على عمر الطفل عند تلقى اللقاح، فإذا كان الطفل عمره يتراوح بين 6 شهور: 3 سنوات تحديدًا فإن حجم الجرعة له يكون نصف جرعة الكبير، وهى 4/1 مل.
وتابعت وزارة الصحة: أما إذا كان عمر الطفل 3 سنوات فما فوقها فإن الجرعة تكون هى نفس جرعة الكبير أى 1/2 مل، والأطفال التى تتراوح أعمارهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات عند تطعيمهم أول مرة بلقاح الإنفلونزا فإنهم يحتاجون الى جرعتين من اللقاح بينهما شهر على الأقل.
أما إذا كان أكبر من 9 سنوات أو سبق له التطعيم ضد الانفلونزا حتى ولو بجرعه واحده فى الموسم السابق فإنه يحتاج هذا الموسم لجرعة واحدة أيضا، وقالت: لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم.
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