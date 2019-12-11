شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى بمنتدى أسوان: تمكين المرأة والشباب يساعد فى تحقيق غد أفضل لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السيسى، أن إعطاء المرأة والشباب المكانة المستحقة يساعد فى تحقيق الواقع والغد الأفضل، لافتا إلى أن الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب فى مختلف المجالات والمستويات يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهة الصعاب التى نحشد الجهود لعبورها وسعيا إلى تحقيق الآمال العريضة التى نتطلع إليها.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أننا جميعا نعى العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية والاستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا، مؤكدا: "إذا كنا استطعنا معا التغلب على بعض المعوقات فى سبيل إحلال السلام وتحقيق التنمية، فإن نجاح المجهودات المتواصلة يتطلب المزيد من التضافر وتكثيف العمل وصولا إلى الأهداف التى نسعى إليها".

يستمر منتدي أسوان لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

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ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أيضاً، أن يعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية علي هامش المنتدي، في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي، وأيضاً لتعزيز للتعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.