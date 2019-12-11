شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: منتدى أسوان يعبر عن ملكية أبناء القارة الأفريقية لمصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال في كلمته الافتتاحية بالمنتدي، المنعقد في أسوان، اننا جميعا نعي العلاقة الوطيدة بين التنمية والاستقرار وحالة السلم في قارتنا، مشيراً إلى أن المنتدي منصة إقليمية وقارية للنقاش، وأعمال المنتدي سوف تدعم مساعي القارة نحو السلم والتنمية المستدامة

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