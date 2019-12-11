شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: منتدى أسوان يؤكد وحدة مصير القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن منتدى أسوان للتنمية والذى ينطلق من مدينة أسوان التى تمثل جسر مصر الجنوبى إلى قارتها ومعبر النيل الخالد الذى يتدفق بالحياة من قلب أفريقيا إلى شرايين أبناء مصر كرباط أبدى يجسد الأخوة، ويؤكد وحدة المصير وتمتزج فيه آمال شعوبنا الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى أسوان للتنمية المستدامة بحضور عدد من القادة الأفارقة، "ليس هناك أنسب من الوقت الراهن كى نجتمع فيه معًا فى إطار هذا المنتدى، لبحث التحديات التى تواجهنا فى أفريقيا وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التى نتطلع إليها، فضلا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من تفشى وباء الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".