شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى يشارك الرئيس السيسى فى افتتاحه. ويستمر المنتدي لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019. Advertisements ومن المقرر أن يلتقط الرئيس السيسى والضيوف صورة تذكارية قبيل افتتاح منتدي أسوان، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن كلمة للرئيس السيسى، يعقبها عدد من الجلسات المهمة.

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