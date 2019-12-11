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التعليم تبدأ اختيار رؤساء كنترولات امتحان الدبلومات الفنية 15 ديسمبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 16 ديسمبر الجارى لإجراء المقابلات الشخصية للاعضاء المرشحين للعمل فى وظيفة رئيس كنترول ووكيل  بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى واختيار العناصر المطلوبة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعقد المقابلة الشخصية الاثنين 16 ديسمبر التعليم الزراعى وتستمر حتى 18 ديسمبر، على أن تتم المقابلات فى مقر الإدارة المركزية للتعليم الفنى بفيصل.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب الترشح لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته المختلفة فى وظائف رؤساء للجان السير ومراقبين أوائل لامتحانات الدبلومات الفنية خلال الشهر الماضى، كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استيفاء استمارات الترشح وإرسالها للوزارة فى موعد أقصاه 8 ديسمبر الجارى.

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