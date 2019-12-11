"المترو" تكشف تفاصيل عطل محطة عبدة باشا بالخط الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم: أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل بمحطة الكهرباء أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا. وأضاف عبد الهادي، في بيان رسمي قبل قليل، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وعلى الفور تم الانتهاء من العطل بتأخير استغرق ١٠ دقائق . وأكد متحدث شركة مترو الأنفاق عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في الاتجاهين بالخط الثالث.

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