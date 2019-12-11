عطل مفاجئ في محطة عبدة باشا بالخط الثالث للمترو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي :

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل بمحطة الكهرباء، أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا.

وأوضح "عبدالهادي"، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وتم الإنتهاء من العطل بتأخير استغرق 10دقائق، مؤكدًا عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في الاتجاهين بالخط الثالث.