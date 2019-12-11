بث مباشر..فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام بإفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا على مدار يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين. ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر للمنتدى عبر الرابط التالي:

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