وزير الأوقاف يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزراء الشئون الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

غادر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لحضور اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، الذى يعقد صباح غد الخميس .

وأشارت وزراة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، إلى أن المجلس يناقش في اجتماعه عددا من القضايا، منها: "خطورة الفتوى بدون علم، وضوابط الحديث فى الشأن العام"، مشيرة إلى أنه تم إدراج هذين الموضوعين بناء على اقتراحها.

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ولفتت الوزارة إلى أن يناقش المجلس عددا من البحوث المقدمة، منها إصداران هامان لوزارة الأوقاف المصرية، وهما : كتاب الحوار الحضارى بين الشرق والغرب، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شارك في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي عقد على مدار اليومين الماضيين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكرم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، وزير الأوقاف، لدوره في خدمة الإسلام والمسلمين.