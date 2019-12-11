أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:



واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. معدلات التأخيرات:



وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل الاتي:

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أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: