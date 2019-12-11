أخبار مصر | "شوائب عالقة في هذا الوقت".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 2019/12/11

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوائب عالقة في هذا الوقت".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 2019/12/11 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، 2019/12/11، أكدت فيه أنه يسود طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافئ علي جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً.

وأضافت الهيئة في بيانها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهاراً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد".

وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج عليها من 1،5 غلى 2 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كما يلي:

القاهرة 15 21.

شبين الكوم 14 21.

طنطا 14 21.

دمنهور 13 21.

الإسكندرية 13 22.

بلطيم 15 22.

مطروح 14 21.

السلوم 14 21.

سيوة 11 20.

بورسعيد 15 23.

دمياط 14 23.

الزقازيق 14 22.

الإسماعيلية 11 23.

السويس 13 23.

العريش 10 23.

رفح 10 22.

رأس سدر 14 23.

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نخل 06 22.

نويبع 18 24.

طابا 15 20.

كاترين 05 16.

الطور 16 24.

شرم الشيخ 18 25.

الغردقة 16 26.

مرسى علم 17 25.

الفيوم 10 22.

بني سويف 10 22.

المنيا 09 23.

أسيوط 10 23.

سوهاج 13 24.

قنا 13 25.

الأقصر 12 26.

أسوان 14 26.

أبوسمبل 12 25.

الوادى الجديد 11 24.

شلاتين 16 27.

أبو رماد 16 26.

حلايب 19 25.

رأس حدربة 19 25.