شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم توجه بأن أى طالب فى الصف الثانى الثانوى يتسبب فى اتلاف أو تعطيل التابلت أيام عقد الامتحانات سيحرم من دخول الاختبارات وليس له امتحان ورقى، موضحة هو اجتهاد من بعض المدارس لضمان سير الامتحانات.

وكشفت المصادر، أن الوزارة سوف تعمم بعض التعليمات بشكل مركزى منظمة للامتحانات الإلكترونية، والتى تنطلق فى يناير المقبل للصف الثانى الثانوى لتلافى أى بلبلة أو اجتهادات من بعض المدارس.

وأوضحت المصادر، أن هناك ضوابط للامتحانات الإلكترونية تتعلق بآلية عقد الاختبارات أو ضياع التابلت من أحد الطلاب كيف سيعقد الاختبار له وأيضًا بدائل الامتحان الإلكترونى فى حالة تعطل السيستم أو وجود مشكلة ما أثناء سير الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت موعد انطلاق الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى 11 يناير المقبل، حيث تعقد فى الفترة الصباحية.