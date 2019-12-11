شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: نظافة القاهرة تؤكد إلغاء التعاقد مع أى شركة ترصد قمامة بمنطقتها والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزبالين مُتعاقدين على القاهرة بالكامل، بقطاعاتها الأربعة "غرب وشرق وشمال وجنوب"، بواقع حوالى 3 آلاف شركة متعاقدة مع الهيئة، لافتًا إلى التراكمات التى تم رصدها فى شوارع حلوان والمرج، ليس من اختصاص نقابة الزبالين وأعضائها، مؤكدًا أن نظافة الوحدات السكنية فقط هى المعنيين بنظافتها، دون الشوارع.
وأضاف: كان من المفترض أن تحضر هيئة النظافة معدات وكناسين لإزالة التراكمات بالشوارع، لذا تم التعاقد مع 4 شركات لنظافة الشوارع بقطاعات القاهرة الأربعة، وستبدأ العمل يناير 2020 المقبل".
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