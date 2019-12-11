شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: نظافة القاهرة تؤكد إلغاء التعاقد مع أى شركة ترصد قمامة بمنطقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن رئيس هيئة النظافة بمحافظة القاهرة، أكد وجود تعليمات صارمة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة أكدت أنها ستلغى التعاقد مع أعضاء نقابة الزبالين، فى حال رصد أى تقصير أو تراكمات فى المناطق الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه نبه على كافة المتعاقدين مع الهيئة، بمزيد من الجدية فى العمل.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزبالين مُتعاقدين على القاهرة بالكامل، بقطاعاتها الأربعة "غرب وشرق وشمال وجنوب"، بواقع حوالى 3 آلاف شركة متعاقدة مع الهيئة، لافتًا إلى التراكمات التى تم رصدها فى شوارع حلوان والمرج، ليس من اختصاص نقابة الزبالين وأعضائها، مؤكدًا أن نظافة الوحدات السكنية فقط هى المعنيين بنظافتها، دون الشوارع.

وأضاف: كان من المفترض أن تحضر هيئة النظافة معدات وكناسين لإزالة التراكمات بالشوارع، لذا تم التعاقد مع 4 شركات لنظافة الشوارع بقطاعات القاهرة الأربعة، وستبدأ العمل يناير 2020 المقبل".