شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تؤمن لقاء الأهلى ووادى دجلة باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤمن أجهزة الأمن مباراة الأهلى ووادى دجلة التى تقام اليوم على ملعب المارد الأحمر "استاد السلام".



وتحرص قوات الشرطة على تأمين مسارات القادمين نحو الاستاد، وطاقم التحكيم بشكل جيد.



ويشهد محيط الاستاد تعزيزات أمنية، لتأمين اللقاء الذين يجمع المارد الأحمر بوادى دجلة، وذلك بعدما اختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته أمس الثلاثاء، حيث تحدث رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مع لاعبى فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلى، خاصة أن الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التى احتاجت عدة محاضرات فنية لحلها.