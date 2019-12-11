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خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أنه فى مجال مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد لدينا برنامج طموح للغاية مكون من عدة أقمار مخطط إطلاقها خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من بين المشروعات المستقبلية، البدء فى تصميم القمر الصناعى المصرى طيبة 2 ومخطط البدء فى تصميمه بعد 5 سنوات ليحل محل طيبة .1، والذى مخطط له عمر افتراضى 15 عامًا بعدها يتحول لحطام فضائى فيحل محله طيبة 2 ليكمل خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأكد القوصى، أن وجود وكالة فضاء لمصر أمر مهم ومطلوب لتنظيم والإشراف على جميع الأنشطة الفضائيىة التى تتم فى مصر، موضحًا أن الوكالة أنشئت بقانون فى يناير 2018، وتم تعيينه كرئيس تنفيذى لها فى أغسطس 2019، وبدأت تفعيل عملها منذ ذلك التاريخ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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