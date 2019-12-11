شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى للمطالبة بـ30 ألف نفقة ترفيه وألعاب وترفيه لطفلها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت تخلفه عن سدادها بشكل ودى، وامتناعه عن رعايته أو السؤال عنه، بسبب خلافات زوجية نشبت بين الزوجين انتهت بتركه للمنزل، ليقرر معاقبتها على رفضها منحه حضانة الصغير.

وتابعت "ياسمين.ع.أ" فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت المدعى عليه "هاني.ر.أ" بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه طفلا وحيدا يبلغ 6 سنوات، وأنه أثر خلافات نشبت بينهما بسبب رفضها سفره للعمل بالخارج، هجرها وترك المنزل، ورفض الإنفاق، وساومها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة الصغير.

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ودفعت الزوجة، بيسر حالة زوجها المادية، وتقاضيه أرباحا من شركته والمصنع الذى يملكه ما يتجاوز ملايين الجنيهات، مشيرة إلى أن طفلها يحتاج إلى مصروفات للترفيه مثل أصدقائه، وأولاد أقاربه، كما اعتادت أثناء عيشها برفقة الأب لمساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعى.

فيما رد الزوج، أن زوجته طردته من منزله، وأستولت عليه بالبلطجة، ورفضت رؤيته لطفله، منذ عام و7 شهور، رغم حصولها على نفقات تتعدى الـ100 ألف.