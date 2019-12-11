شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC "، إن الإنفلونزا مرض خطير، يمكن أن يؤدى إلى دخول المستشفى وأحيانًا حتى الوفاة، يختلف كل موسم للإنفلونزا، ويمكن أن تؤثر الإصابة بالأنفلونزا على الأشخاص بشكل مختلف، لكن ملايين الأشخاص يصابون بالإنفلونزا كل عام، ومئات الآلاف من الأشخاص يتلقون العلاج فى المستشفى ويموت الآلاف إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب تتعلق بالأنفلونزا كل عام.



تطعيم الانفلونزا

وقال المركز، يعد لقاح الإنفلونزا الموسمية السنوى أفضل طريقة للمساعدة فى الحماية من الإنفلونزا، لقد ثبت أن التطعيم له العديد من الفوائد بما فى ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا، ودخول المستشفى، وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا لدى الأطفال.

كيف تعمل لقاح الأنفلونزا؟

تسبب لقاحات الأنفلونزا فى تطور الأجسام المضادة فى الجسم بعد حوالى أسبوعين من التطعيم، توفر هذه الأجسام المضادة الحماية من الإصابة بالفيروسات المستخدمة فى صنع اللقاح.



من هم الفئات التى يجب تطعيمها

يحمى لقاح الأنفلونزا الموسمية من فيروسات الأنفلونزا التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر انتشارًا خلال الموسم المقبل، تحمي معظم لقاحات الإنفلونزا في الولايات المتحدة من 4 فيروسات مختلفة للإنفلونزا، فيروس الأنفلونزا A (H1N1)، فيروس الأنفلونزا A (H3N2) ، وفيروسين من الأنفلونزا B ،هناك أيضًا بعض لقاحات الإنفلونزا التي تحمي من ثلاثة فيروسات مختلفة للإنفلونزا، فيروس الأنفلونزا A (H1N1)، فيروس الأنفلونزاA (H3N2) ، وفيروس الأنفلونزا B واحد، تم تصميم اثنين من اللقاحات ثلاثية التكافؤ خصيصًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر لخلق استجابة مناعية أقوى.

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كبار السن

ما هى أنواع لقاحات الإنفلونزا المتاحة؟

هناك شركات تصنيع لقاحات الأنفلونزا المختلفة ومنتجات لقاح الأنفلونزا المتعددة مرخصة وموصى باستخدامها فى الولايات المتحدة.

يوصى مركز السيطرة على الأمراض باستخدام أى لقاح مرخص، مناسب للإنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا 2019-2020.



تطعيم الانفلونزا

من الذى يجب تطعيمه هذا الموسم؟

كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكبر يجب أن يحصل على لقاح الأنفلونزا كل موسم مع استثناء نادر، قدمت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين فى مركز السيطرة على الأمراض هذه التوصية منذ موسم الأنفلونزا 2010-2011.

التطعيم للوقاية من الأنفلونزا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يتعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

من لا يجب تطعيمه؟

تمت الموافقة على لقاحات الأنفلونزا المختلفة لاستخدامها في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بعض اللقاحات لمجموعات معينة من الناس، تشمل العوامل التى يمكن أن تحدد مدى ملاءمة الشخص للتطعيم، أو التطعيم بلقاح معين، عمر الشخص وصحته (الحالية والماضية) وأى حساسية تجاه لقاح الأنفلونزا أو مكوناته.