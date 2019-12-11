شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تروح المحكمة.. بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن مسار دعوتك إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح موقع وزارة العدل عددًا من الخدمات الإلكترونية للجمهور، منها ما يتعلق بكيفية الاستعلام عن رول دعوى، أو رول جلسة، أو عن دعوى، أو حدوث استئناف، والاستعلام عن دعوى فى مكاتب الخبراء، حيث تندرج هذه الخدمات بالموقع الإلكترونى للوزارة أسفل يسار الصفحة الرئيسية.

تانى هذه الخدمات فى إطار استخدام التكنولوجيا والخدمات القضائية الإلكترونية والتى تحاول الوزارة تعميمها على مستوى المحاكم.

عند الدخول فى أى خدمة منهم، يطلب من المستخدم مجموعة من البيانات تتعلق بالدعوى، على سبيل المثال الاستعلام عن رول الدعوى فى الجلسة، يطلب إدخال بيانات درجة المحكمة، ورقم الدعوى، ونوع الدعوى، وتاريخ الجلسة، والجهة، والسنة، ورقم الدائرة، وبالضغط على "عرض"، يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

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وتأتى هذه الخدمات الإلكترونية فى إطار التيسير على المواطنين واختصارا للوقت، وكذا لتخفيف التكدس وتذليل كافة العقبات التى تقف حائلة بين تداول القضايا، وسرعة الفصل فيها وصدور حكما فى الدعوى.

ويمكن استخدام هذه الخدمات من خلال لموقع الإلكترونى لوزارة العدل.