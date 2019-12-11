شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تدعم الإرهاب.. كيف مكنت بريطانيا "قيادات الإخوان" من الحصول على اللجوء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنه من الصعب أن تقوم بريطانيا باتخاذ أى موقف حاسم تجاه جماعة الإخوان، حيث إن بريطانيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تقدم حق اللجوء السياسى غير المشروط لأى شخص يثبت لهم انتماؤه لجماعة الإخوان.

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"الخليج 365"، إن بريطانيا لديها مرسوم يتيح لقيادات الإخوان الحصول على اللجوء السياسى كانت قد أصدرته رئيسة وزراء بريطانيا السابق تيريزا ماى ولم يتغير حتى الآن.

وتابعت داليا زيادة: للمخابرات البريطانية علاقات وثيقة مع قيادات الجماعة المقيمين هناك، وهم يعتمدون على عناصر الإخوان فى جمع المعلومات حول الأفراد والتجمعات فى الجاليات المسلمة فى بريطانيا، كما أن هناك أحزابًا سياسية كبيرة تتمتع بتأثير قوى على الحكومة، مثل حزب العمال، يعتمد على الإخوان فى حشد الأصوات والترويج لأجندته لأبناء الجاليات الإسلامية التى يقدر عددها بالملايين هناك.