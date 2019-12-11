شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قصة طالب بطب الزقازيق تبرع وزملاؤه لشراء 5 أجهزة غسيل كلوى للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ملاك فى صورة بشر" ينتمى بأصوله من الأب إلى محافظة الشرقية، المعروف عن أهالها الكرم ومساعدة الغير، طالب بكلية طب جامعة الزقازيق تمكن بمساعدة عدد من زملائه من جمع مليون و200 ألف جنيه، لشراء 5 أجهزة غسيل كلوى تبرع من الطلاب لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الزقازيق الجامعى، إنه" أشرف خطاب" الطالب بالفرقة الخامسة قديم بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وقال أشرف خطاب لـ"الخليج 365"، إنه يدرس فى كلية الطب جامعة الزقازيق، ويقيم بمحافظة القاهرة، ووالده أصوله من الشرقية، فشعر بالانتماء لهذه المحافظة الطيبة وأهلها، وأنه فى يوم 13 من شهر رمضان الماضى، تردد على وحدة الغسيل الكلى بمستشفى الزقازيق الجامعى، لمدة أسبوعين، لتطبيق الجزء العملى من دراسته بقسم الباطنة، ولمس بقلبه الطيب الألم على وجوه المرضى، وبدأ يتقرب منهم ويتحدث مع عدد منهم وعلم من بعضهم أنهم يجدوا مشقة فى قضاء وقت طويل داخل الوحدة فى انتظار دورهم فى جلسة الغسيل، لوجود عجز فى الأجهزة، وبدأ يتحدث مع عدد من التمريض، وعلم أن وحدة الغسيل الكلوى تعمل من 8 صباحا حتى الثانية ليلا، والجلسة تتعدى أكثر من 5 ساعات، وأن مريض الفشل الكلوى يعانى كثيرا من انتظار الوقت، فضلا عن الألم الذى يعانى منه، فلم يشتكى إلى أحد، خاصة أن عدد المرضى أكبر من عدد الأجهزة المتوفرة لأن المستشفى الجامعى يخدم المحافظة كاملة، ومن هنا جاءت له الفكرة فى شراء ماكينة غسيل باسم الدفعة كصدقة جارية يتم وضعها بالوحدة.

وتابع: "لم أتخيل أن الفكرة تحظى بهذا التجاوب".. فى البداية نشرت بوست على جروب الدفعة متحدثا معاهم عن التبرع فيما بينا لجمع مبلغ لشراء ماكنية غسيل بمبلغ 200 ألف جنيه، فى البداية لم تحظ الفكرة بالتجاوب، ولكن المفاجأة كانت بجمع 100 ألف جنيه فى 8 أيام، وبعدها بدأ الكثير يتواصل معى، وجمعنا ثمن أول ماكنتين وبدأت أبحث عن أنواع أجهزة الغسيل وعلمت أنه بيتم شراؤه من إلمانيا، وبدأنا نتواصل وعمل تخفيض لنا 10 آلاف جنيه، وتم استلام الجهازين بعد شهرين بعد تقليل المدة التى كانت تستغرق 4 أشهر، وبعد إحضار الجهازين، تواصلت مع عميد الكلية والجامعة، ورحبوا بالفكرة بحيث يتم تشغيل الجهازين تحت إشراف الجامعة، وتمكنا من توفير جلسات غسيل إلى 32 مريضا، وبعد ذلك بدأت الدفعات الأخرى بكلية الطب تتواصل معى إلى أن تمكنا من شراء 5 أجهزة غسيل كلوى، و4 سراير فى العناية المركز، تم دفع ثمنها وجارى إحضارها إلى الوحدة، حيث تمكنا منذ البداية من جمع مليون و200 ألف جنيه من طلاب كلية الطب، وسوف نستمر فى تقديم الخير للمرضى.

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