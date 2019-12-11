شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جولات مفاجئة وضبطية قضائية للتصدى للكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن الوزارة تعمل بشكل كبير فى الفترة الحالية على تفعيل لجنة الضبطية القضائية فى سبيل مواجهة الكيانات الوهمية فى مجال التعليم.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن لجنة الضبطية القضائية ستنطلق خلال الفترة المقبلة نحو تنظيم جولات مفاجئة بالمحافظات لمواجهة الكيانات الوهمية التعليمية، وإصدار قرارات بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وجه اللجنة بالتعامل المباشر والاستمرار فى مواجهة تلك الكيانات الوهمية وإغلاقها.

واستطرد السيد عطا، أن اللجنة تتعامل مباشرة مع أى شكوى ترد إلى وزارة التعليم العالى حول وجود كيانات تعليم وهمية سواء التقدم بها من خلال شكوى رسمية إلى الوزارة أو الابلاغ التليفونى.