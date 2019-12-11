التعليم العالى: جولات مفاجئة وضبطية قضائية للتصدى للكيانات التعليمية الوهمية

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وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن لجنة الضبطية القضائية ستنطلق خلال الفترة المقبلة نحو تنظيم جولات مفاجئة بالمحافظات لمواجهة الكيانات الوهمية التعليمية، وإصدار قرارات بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وجه اللجنة بالتعامل المباشر والاستمرار فى مواجهة تلك الكيانات الوهمية وإغلاقها.
واستطرد السيد عطا، أن اللجنة تتعامل مباشرة مع أى شكوى ترد إلى وزارة التعليم العالى حول وجود كيانات تعليم وهمية سواء التقدم بها من خلال شكوى رسمية إلى الوزارة أو الابلاغ التليفونى.
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