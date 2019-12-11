شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تلقى القبض على مشتبه به بموقع إطلاق النار فى نيوجيرسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على مشتبه به فى محيط موقع إطلاق النار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية بعد محاولته الهروب من الأمن وقال مكتب المدعى العام لمقاطعة هدسون، الثلاثاء، إن ضابط شرطة قتل، وأصيب اثنان آخران، فى حادث إطلاق نار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، مضيفًا فى بيان، إن "قائد قوات حرس السواحل يؤكد أن ضابط شرطة قتل بالرصاص اليوم فى جيرسى سيتى، كما أصيب ضابطان آخران ومدنى بالرصاص لكنهما فى حالة مستقرة".

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن شبكة أخبار "إن بى سى" الأمريكية، لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم فى جيرسى سيتى بينهم ضابط شرطة، وقالت شرطة نيوجيرسى - فى وقت سابق - إن ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص، الثلاثاء، فى مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حى جيرسى سيتى.

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وحسب "أسوشيتد برس"، تم إغلاق مدرسة "القلب المقدس" القريبة، ولكن جميع الموظفين والطلاب كانوا فى أمان - وفقًا لبيان من أبرشية نيوارك - وحدث إطلاق نار كثيف بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسى ولكنه هدأ.

واستجابت فرق "التدخل السريع" وشرطة الولاية والوكلاء الفيدراليون وحضروا إلى الموقع، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر وسوبر ماركت ومصفف شعر، فيما قالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى باتى هارتمان، إن أكثر من ضابط واحد قد أطلق عليه الرصاص لكنها لم تستطع تقديم أية معلومات أخرى.



إطلاق نار فى نيوجيرسى الأمريكية

ويذكر أن مواطنون أمريكيون كانوا قد نشروا، قبل ساعتين على الأكثر، مقطع فيديو من موقع إطلاق النار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، والذى يكشف تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية وعناصر مسلحة، فيما قالت صحيفة الرؤية الإماراتية، فى نبأ عاجل لها، إن هناك أنباء عن احتجاز رهائن، وإصابة أحد المهاجمين فى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين، وهى المعركة التى ينقلها المواطنون فى فيديوهات لحظة بلحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.