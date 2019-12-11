محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم "محمد عبده"، لاتهامه بقتل مواطن عمدًا بالسلام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح عبدالجليل، والدكتور محمود عبدالمنعم العرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله. وأسندت النيابة للمتهم "محمد عبده"، نقاش، تهمة قتل المجني عليه "مصطفى سيد"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته وذلك بأن كال له طعنة برقبته من الناحية اليسرى، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محاكمة نقاش بتهمة قتل مواطن عمدًا بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.