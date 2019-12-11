محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): نفى مصدر أمني صحة ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بأحد مصانع السيارات كائن بدائرة مركز بلبيس (بمحافظة الشرقية) والدفع بنحو 18 سيارة إطفاء لمكان البلاغ. وأكد المصدر أن هذا الخبر وكل ما جاء به من تفاصيل عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي صحة ما تم تداوله حول نشوب حريق بأحد مصانع السيارات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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